「ロッテ−西武」＜9月22日ZOZOマリン23回戦＞試合開始 18：00先攻：西武後攻：ロッテ◆ 千葉ロッテマリーンズ（右）岡（二）藤岡（指）ポランコ（一）ソト（左）荻野（捕）佐藤（遊）茶谷（三）中村奨（中）藤原P.佐々木◆ 埼玉西武ライオンズ（右）長谷川（遊）源田（中）西川（指）佐藤龍（一）野村大（二）外崎（左）山野辺（捕）古賀（三）滝澤P.羽田