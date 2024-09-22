◆パ・リーグロッテ―西武（２２日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（指）佐藤龍、５（一）野村大、６（二）外崎、７（左）山野辺、８（捕）古賀、９（三）滝沢、▽投＝羽田【ロッテ】１（右）岡、２（二）藤岡、３（指）ポランコ、４（一）ソト、５（左）荻野、６（捕）佐藤、７（遊）茶谷、８（三）中村奨、９（中）藤原、▽投＝佐々木