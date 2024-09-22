◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２２日・バンテリンドーム）【広島】１（右）野間、２（遊）矢野、３（中）秋山、４（三）小園、５（一）坂倉、６（左）末包、７（二）菊池、８（投）森下、９（捕）会沢【中日】１（中）岡林、２（遊）村松、３（三）福永、４（一）石川昂、５（右）細川、６（捕）宇佐見、７（左）鵜飼、８（二）板山、９（投）涌井