◇パ・リーグソフトバンク11―5楽天（2024年9月22日みずほペイペイＤ）ソフトバンクが17安打11得点の猛攻で3連勝。4年ぶりのリーグ優勝マジックを「1」に減らした。初回に周東の足を絡めて先制すると、2回には甲斐の適時打、育成出身の川村のプロ初本塁打となる2ランなどで加点した。3点差に詰められた5回は中村晃の中前適時打などで2点を追加。7回には甲斐の左前適時打で2桁10点目を挙げた。ナイターで行われる日本ハ