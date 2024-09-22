パリ五輪の柔道女子５７キロ級で銅メダルを獲得した舟久保遥香（三井住友海上）、男子９０キロ級で世界選手権覇者の田嶋剛希（パーク２４）が２２日、東京武道館で小中学生の団体日本一を決める「マルちゃん杯全日本少年柔道大会」にゲストで登場し、技の指導を行った。舟久保は「一番自信を持って伝えられる」と寝技の「腹包み」を選択。中学時代に腹包みを改良して「舟久保固め」を編み出すなど、得意とする技を実演し、入り