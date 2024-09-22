Microsoftのとある公式ブログがささいな混乱を招いた。その記事では企業データを保護するEDP（Enterprise Data Protection）と、消費者データを活用するCDP（Customer Data Platform）を取り上げ、「Microsoft CopilotがEDPを更新するとCDPは適用されない」との一文がある。これだけなら、以前から明言していた内容だ。Windows 11 Pro／EnterpriseユーザーはMicrosoft 365アプリ経由のCopilotアクセスが容易になり、Microsoft Entr