映画『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈〜mode of Withering to death.〜』の舞台あいさつが22日、都内で行われ、DIR EN GREY(京、薫、Die、Toshiya、Shinya)、濱崎幸一郎監督が登壇した。【全身ショット】写真撮影では…京がパネルの後ろに隠れる4年ぶりとなるヨーロッパツアー「EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.&UROBOROS]」を、3月19日のポーランド公演を皮切りに、フランス、