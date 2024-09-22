3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが22日、都内で行われた映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』の大ヒット御礼舞台あいさつに登場。映画のヒットに喜びを語りつつ、プランナーとゼネラルプロデューサーを務めた大森元貴（Vo／Gt）は「毎回酸欠だった」と振り返った。【写真】大ヒット御礼のくす玉も…観客の声援に応えるMrs. GREEN APPLE同作は、昨年12月から今年3月まで行われた同バンドのライブツアー『Mrs.