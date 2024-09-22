◇東京六大学野球秋季リーグ戦第2週第2日2回戦東大0―3明大（2024年9月22日神宮）東大は2試合連続して先発が試合を作ったが、頼みの打線が明大投手陣に2安打、13三振を奪われ連敗した。先発の鈴木太陽（4年＝都立国立）が小島河に2ランを浴びたものの7回を3安打に抑える好投。援護を待ったが攻撃陣が二塁すら踏めず敗れた。早大、明大の4試合で得点は「1」のみ。大久保裕監督は「もう一度選手を人選しないと。バット