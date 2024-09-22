[9.22 J2第32節](鳴門大塚)※18:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 2 田向泰輝DF 4 カイケDF 5 森昂大DF 26 青木駿人MF 10 杉本太郎MF 28 鹿沼直生MF 54 永木亮太MF 77 ターレスFW 9 ブラウンノア賢信FW 41 村上悠緋控えGK 31 長谷川徹DF 3 石尾崚雅DF 18 エウシーニョMF 19 岩尾憲MF 88 渡井理己FW 16 渡大生FW 30 坪井清志郎監督増田功作[いわきFC]先発GK 21 立川小太郎DF 2 石田侑