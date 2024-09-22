【J2第32節】(トラスタ)長崎 2-0(前半0-0)群馬<得点者>[長]安部大晴(47分)、マルコス・ギリェルメ(75分)<警告>[長]ヴァウド(38分)[群]平松宗(45分+2)、佐川洸介(90分+4)主審:田中玲匡└長崎のトラスタ最終戦、決勝点はU-12からクラブ一筋MF安部大晴!! 群馬は次節にもJ3降格圏が確定する危機的状況