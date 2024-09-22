[9.22 J2第32節 長崎 2-0 群馬 トラスタ]J2リーグは22日に各地で第32節を開催した。3位のV・ファーレン長崎は最下位のザスパ群馬と対戦し、2-0で勝利した。長崎は次回ホームゲームからPEACE STADIUM Connected by SoftBank(ピースタ)を使用するため、トランスコスモススタジアム長崎での試合はこれが最後。14658人が足を運んだ最終戦ではU-12から長崎一筋の20歳MF安部大晴、昨季加入したFWマルコス・ギリェルメがゴールを記録し