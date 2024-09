3人組バンドMrs.GREEN APPLEが22日、映画「Mrs.GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラック「The White Lounge in CINEMA−Original Soundtrack−」を、23日午前0時から配信リリースすることを発表した。映画は昨年12月から3月まで行われたライブツアー「Mrs.GREEN APPLE 2023−2024 FC TOUR "The White Lounge"」を映画化した作品。「ダンスホール」や「ケセラセラ」など新たにアレンジし直され映