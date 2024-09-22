【AFP＝時事】24-25イングランド・プレミアリーグは21日、第5節の試合が行われ、リバプール（Liverpool FC）は3-0でボーンマス（AFC Bournemouth）に快勝し、暫定首位に立った。前節はノッティンガム・フォレスト（Nottingham Forest）に敗れ、アルネ・スロット（Arne Slot）監督政権下での初黒星を喫したリバプールだが、そこから見事に立て直してハーフタイムまでに勝負を決めた。欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions