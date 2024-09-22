Mrs. GREEN APPLE Mrs. GREEN APPLE（大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架）が22日、都内で行われた『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。フォトセッションでは客席をバックに撮影。至近距離で見るミセスに会場から歓喜の声が巻き起こった。本作は、昨年12月から今年３月まで行われた Mrs. GREEN APPLEのライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge