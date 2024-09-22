セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』Lぬいぐるみ“サリー”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』Lぬいぐるみ“サリー”  登場時期：2024年9月20日より順次サイズ：全長約16×10×50cm投入店舗：全国のゲ