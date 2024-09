Mrs. GREEN APPLE Mrs. GREEN APPLEが22日、都内でライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』 を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』(9月13日公開) の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。 舞台挨拶では今の想いや、SNSで寄せられたファンからの質問に答えた。併せて、オリジナルサウンドトラック『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -