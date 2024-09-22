■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8035) 東エレク 東証プライム (3778) さくらネット 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム (9509) 北海電 東証プライム (6255) エヌピーシー 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4592) サンバイオ 東証グロース (2932) ＳＴＩＦＨＤ 東証スタン