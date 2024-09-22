大雨の影響で22日午前8時45分から上下線で通行止めとなっていた東北中央自動車道大石田村山IC～尾花沢IC間は午後2時半に解除となり、現在は通行可能です。（画像提供 山形河川国道事務所） 【写真を見る】【山形・大雨】東北中央自動車道 大石田村山IC～尾花沢IC間の通行止めは午後2時半に解除