NewJeansのハニが22日午後、イタリア・ミラノで開かれたファッションショーへの参加を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて帰国した。・NewJeans ハニ、頭にブロッコリーまで！？ユニークな世界観のグラビアを公開・NewJeans ハニ＆ナム・ジヒョン「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」初日のMCに抜擢！