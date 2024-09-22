現在公開中の映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』が絶好調だ。9月13日(金)に全国106館という規模で公開された本作は、初日だけで7万5000人超えの動員を記録。その後の三連休にかけても多くの観客を集め、公開から4日間で観客動員数約17万人、興行収入６億円という成績を打ち立て、9月13日〜15日の全国週末興行収入ランキング(興行通信社)でも興行収入第１位に輝いた。◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画こ