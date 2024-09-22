気象台は、午後1時28分に、洪水警報を善通寺市、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を善通寺市、まんのう町に発表しました。 【写真を見る】【洪水警報】香川県・善通寺市、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町に発表 香川県では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■丸亀市□洪水警報22日昼過ぎに警戒■善通寺市□大雨