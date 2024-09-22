[9.22 J3第29節](ゴースタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 38 山本義道DF 55 平智広MF 6 梶浦勇輝MF 14 石原崇兆MF 15 西谷優希MF 16 毛利駿也MF 24 西谷和希MF 25 小島雅也FW 71 田口裕也控えGK 1 白井裕人DF 4 井上竜太MF 10 嶋田慎太郎MF 17 加藤大樹FW 11 杉浦恭平FW 30 大谷駿斗FW 77 マリソン監督伊藤彰[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 2 脇本晃成DF 5 今