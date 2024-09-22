[9.22 J2第32節](藤枝サ)※14:30開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創DF 16 山原康太郎DF 22 久富良輔MF 6 新井泰貴MF 11 アンデルソンMF 13 大曽根広汰MF 23 梶川諒太MF 36 世瀬啓人MF 97 モヨマルコム強志FW 9 矢村健控えGK 35 内山圭DF 3 鈴木翔太DF 99 ウエンデルMF 8 浅倉廉MF 19 シマブク・カズヨシMF 27 前田翔茉MF 33 河上将平監督須藤大輔[清水エスパルス]先発GK 57 権田修