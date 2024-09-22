[9.22 J3第29節](ニッパツ)※14:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF 5 大嶋春樹DF 8 柳雄太郎DF 50 中里崇宏MF 7 菊谷篤資MF 15 冨士田康人MF 25 西山峻太MF 32 松村航希MF 39 奥村晃司FW 9 萱沼優聖FW 14 脇坂崚平控えGK 21 高橋クリスDF 3 藤原拓也MF 4 土館賢人MF 10 山本凌太郎MF 33 橋本陸斗FW 11 ピーダーセン世穏FW 67 オニエ・オゴチュクウ監督倉貫一毅[いわてグルージャ盛岡]