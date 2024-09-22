[9.22 J3第29節](ピカスタ)※14:00開始主審:國吉真吾<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 32 松原快晟DF 16 奥田雄大DF 24 深港壮一郎DF 47 西野奨太MF 6 長谷川隼MF 11 吉田源太郎MF 13 前川大河MF 14 吉田陣平MF 60 森川裕基MF 66 内田瑞己FW 30 丹羽詩温控えGK 1 今村勇介DF 3 宗近慧MF 7 江口直生MF 8 森勇人MF 15 岩本和希FW 19 赤星魁麻FW 23 岩岸宗志監督米山篤志[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 5 常田克人DF 1