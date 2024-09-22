[9.22 J2第32節](トラスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 若原智哉DF 4 ヴァウドDF 5 田中隼人DF 23 米田隼也DF 44 青木義孝MF 6 マテウス・ジェズスMF 17 秋野央樹MF 35 安部大晴FW 7 マルコス・ギリェルメFW 19 澤田崇FW 32 ジョップ・セリンサリウ控えGK 31 原田岳DF 48 照山颯人MF 8 増山朝陽MF 13 加藤大MF 20 中村慶太MF 24 山田陸MF 33 笠柳翼監督下平隆宏[ザスパ群馬]先発GK