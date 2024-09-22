[9.22 J2第32節](Ksスタ)※14:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 25 富居大樹DF 3 大崎航詩DF 5 楠本卓海DF 88 長井一真MF 7 新井晴樹MF 10 前田椋介MF 17 長澤シヴァタファリMF 23 甲田英將MF 47 櫻井辰徳MF 96 黒川淳史FW 22 久保征一郎控えGK 21 松原修平DF 4 山田奈央MF 13 野瀬龍世MF 24 山崎希一MF 38 齋藤俊輔FW 11 草野侑己FW 99 中島大嘉監督森直樹[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベン