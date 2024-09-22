Da-iCEが、10月6日に千葉・幕張豊砂公園にて開催する10周年を記念した＜Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-＞。この公演の追加情報が解禁された。本イベント会場には「優先観覧エリア」が設置されており、「各公演ごとの優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方はこのエリア内で観覧可能だ。「優先観覧エリア入場整理券」がなくてもフリーエリアでは観覧できる。メジャーデビュー10周年記念のZOZOTOWNコラボアイ