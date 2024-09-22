【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２１日（日本時間２２日）、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、中前打で出た九回に今季５３盗塁目となる二盗を決めた。３打数１安打、２四死球で本塁打は出なかったものの、自らの記録を伸ばし、「５２本塁打、５３盗塁」となった。全５打席で、結果は三ゴロ、四球、見逃し三振、死球、中前打だった。ドジャースは先発のビューラーが六