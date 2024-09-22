◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２２日・横浜）【ヤクルト】１（遊）長岡、２（右）西川、３（左）サンタナ、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（捕）中村、８（中）岩田、９（投）高梨【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（中）桑原、７（捕）戸柱、８（遊）森敬、９（投）吉野