気象台は、午後1時15分に、洪水警報を観音寺市、三豊市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を観音寺市、三豊市、琴平町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・観音寺市、三豊市に発表香川県では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■丸亀市□洪水警報22日昼過ぎに警戒■観音寺市□大雨警報【発表】・浸水22日昼過ぎに警戒3時間最大雨量45mm