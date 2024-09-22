Photo: 門岡 明弥 2021年から使っているiPhone 13 Pro。色が好きで使い続けていたのですが、先日落とした際に画面がバキバキに…。「今年はいよいよiPhone買い替えるか〜！」と思っていた矢先、発売したばかりのiPhone 16 Proを触らせていただくタイミングが訪れました！Proってこんなに軽かったっけ？ こちらはiPhone 16 Proのナ