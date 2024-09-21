新しい未来のテレビ「ABEMA」は、10月４日（金）公開の映画『ふれる。』の特別番組「全方位から徹底的に『ふれる。』！監督/主演キャスト/アーティスト大集合 SP！」を、９月24日（火）夜10時より、１時間無料放送する。『ふれる。』は、秩父を舞台にした“青春三部作”『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『心が叫びたがってるんだ。』『空の青さを知る人よ』で多くの人を感動で包んだ、長井龍雪（監督）、岡田麿里（脚