中国貴州省と日本佐賀県、「酒が取り持つ縁」で友好都市協力を促進12日、第13回中国（貴州）国際酒類博覧会の日本、韓国展示ブースで、中国人の消費者に人気の日本酒や焼酎を試飲、購入する来場者ら。（貴陽＝新華社記者/李黔渝）【新華社貴陽9月22日】中国貴州省貴陽市でこのほど、2024貴州省国際友好都市交流協力会議が開かれた。10カ国余りから集まった30以上の国際友好都市や友好団体の来賓90人が参加し、日本の佐賀県も省の