福岡南署は22日、福岡市南区付近で21日午後11時半ごろ、小窓から室内をのぞかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は中肉中背で黒系のTシャツ、黒系のハーフパンツを着用していたという。