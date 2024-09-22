気象台は、午後0時29分に、洪水警報を伊達市、国見町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・伊達市、国見町に発表会津では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。中通りでは、22日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福島市□大雨警報・土砂災害・浸水22日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm■喜多方市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警