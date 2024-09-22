ホンダが軽自動車「N-BOX」に追加した派生モデル「N-BOX JOY」は、予想に反して見た目がマイルドだった。背の高い両側スライドドアの軽自動車に「ゴリゴリ」のSUVテイストな派生モデルを追加するのが業界の主流だが、ホンダが流れに乗らなかった理由とは?ゴリゴリでもガチガチでもない! ホンダの「N-BOX JOY」は9月27日発売スペーシアギアがライバル?ホンダは2023年11月に現行型「N-BOX」を発売。このクルマには標準車とカスタムが