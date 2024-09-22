BABYMONSTERが22日午前、海外スケジュールを終えて仁川（インチョン）国際空港を通じてシンガポールから韓国へ到着した。・BABYMONSTER、9月21日発売「ViVi」11月号の表紙に登場！付録はフォトグレイ風のステッカー・BABYMONSTER、熱気に包まれた神戸ファンミーティングのビハインドを公開（動画あり）