岡山県真庭市に、日本最大級の床面ミューラルアート（壁画）が誕生する。2024年10月5、6日開催の「久世（くせ）藝術祭2024」の一環として制作され、日本を代表する広島在住のストリートアーティスト・SUIKO（すいこ）氏が同市内に河川敷にある野外スケートボードパークの床面1000㎡に作品を描く。 【写真】ミューラルアートって!?SUIKO氏が手がけた日本最大級の作