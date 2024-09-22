県内は22日朝から所によって激しい雨に見舞われ、尾花沢市全域など12の市町村で2万4000人以上に避難指示が出されているほか土災害警戒情報も17市町村に拡大しています。県内では22日正午までに酒田市や寒河江市など17の市町村で土災害警戒情報が発表されました。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。この大雨で、尾花沢、大石田の全域と東根、村山、寒河江、上山、新庄、酒