気象台は、午後0時20分に、大雨警報（浸水害）を角田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・角田市に発表宮城県では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、22日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石巻市□洪水警報22日夕方にかけて警戒■角田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水22日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■登米市