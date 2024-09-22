気象台は、午後0時14分に、洪水警報を丸亀市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・丸亀市に発表香川県では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■丸亀市□洪水警報【発表】22日昼過ぎに警戒■多度津町□大雨警報・浸水22日昼過ぎに警戒3時間最大雨量45mm