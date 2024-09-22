「ソフトバンク−楽天」＜9月22日みずほPayPay24回戦＞試合開始 13：00先攻：楽天後攻：ソフトバンク◆ 福岡ソフトバンクホークス（中）周東（遊）今宮（三）栗原（指）山川（一）中村晃（左）柳町（二）牧原大（捕）甲斐（右）川村P.大津◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（遊）村林（中）辰己（指）浅村（捕）安田（三）鈴木大（左）伊藤裕（一）渡邊佳（二）小深田P.高田