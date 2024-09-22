◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２２日・みずほＰａｙＰａｙ）【楽天】１（右）小郷、２（遊）村林、３（中）辰己、４（指）浅村、５（捕）安田、６（三）鈴木大、７（左）伊藤裕、８（一）渡辺佳、９（二）小深田、▽投＝高田【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）今宮、３（三）栗原、４（指）山川、５（一）中村晃、６（左）柳町、７（二）牧原大、８（捕）甲斐、９（右）川村、▽投＝大津