９月２２日の中京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１１頭立て、牝馬限定）は、川田将雅騎手が騎乗した単勝１・４倍で１番人気プロミストジーン（牝２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）が、４番手からノーステッキであっさりと抜け出して快勝した。２着は１馬身半差で４番人気のキョラムン（小沢大仁騎手）、さらに２馬身半差の３着にサイラモナムール（武豊騎手）が入った。勝ち時計は１分２７秒１（良）。叔父に重賞