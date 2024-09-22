テレ東では、毎週月曜〜金曜朝8時15分より、ドラマブレイク「善徳女王」（主演：イ・ヨウォン 全62話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、9月23日（月・休）〜9月27日（金）放送、第15話〜第19話までのあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【9月23日（月・休）放送 第15話】トンマンはミシルを尾行するが見つかってしまう。ミシルの前に連れて行かれたトンマンは、自分の愛読