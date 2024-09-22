【AFP＝時事】24-25スペイン1部リーグは21日、第6節の試合が行われ、レアル・マドリード（Real Madrid）はビニシウス・ジュニオール（Vinicius Junior）の活躍でRCDエスパニョール（RCD Espanyol）に4-1で逆転勝利し、首位FCバルセロナ（FC Barcelona）との勝ち点差を暫定で1ポイントに縮めた。後半の早い時間にGKティボー・クルトワ（Thibaut Courtois）のオウンゴールで先制を許したレアルだったが、すぐにダニエル・カルバハ