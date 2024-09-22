イベント開催やレンタルスペースとして使用できる施設が21日、三重県鈴鹿市にオープンしました。新たに鈴鹿市算所町にオープンしたのは、県内で冠婚葬祭などの事業を行う三重平安閣が手掛けた多目的スペース、HYGGELIG（ヒュゲリ）です。ヒュゲリには企業のイベントやパーティーなどで利用できるスペースが設置され、ドリンクやクロワッサンなどのテイクアウトメニューも販売されています。オープンを記念した特別企画は23日まで開