◆ソフトバンク―楽天（22日、みずほペイペイドーム）優勝マジック2としたソフトバンクは本拠地で楽天と対戦。21日にサヨナラ打を放った柳町達が「6番左翼」。8月30日ロッテ戦ぶりに川村友斗がスタメン入りした。先発は2カ月ぶりの白星を狙う大津亮介。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1中周東佑京2遊今宮健太3三栗原陵矢4指山川穂高5一中村晃6左柳町達7二牧原大成8捕甲斐拓